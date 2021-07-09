Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Московский регион снова вернется жара, а воздух нагреется до 30 градусов. Хорошая погода — повод отправиться на прогулку. Обозреватель РИАМО подготовил подборку из десяти интересных парков Москвы и области, которые стоит посетить.

«Лосиный остров»

Размеры этого национального парка сравнимы с площадью Твери. Здесь можно воочию увидеть то, что называют девственной природой: густой хвойный лес, живописную долину Яузы, Верхнеяузские болота. На территории парка есть вышка для наблюдения за птицами, конные дворы, дендрарий, а главная жемчужина этого места — лосиная биостанция, где можно понаблюдать за лосями и лосятами. Для прогулок организовано несколько пешеходных маршрутов и экологических троп, есть специально отведенная зона для пикников.

Адрес: Москва, пр-к Поперечный, д. 1г

Сайт: https://losinyiostrov.ru

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Екатерининский парк

Это место по праву можно назвать исторической локацией столицы. Парк был основан на рубеже XVIII-XIX веков при Институте благородных девиц. Модернизация еще не добралась до парка, и это позволяет ощутить его особый шарм и обаяние. Летом лужайки утопают в цветах, а высаженные более двух веков назад деревья восхищают своим величием. И если старинные дубы — вещь не такая удивительная, то их легендарная ровесница — двухсотлетняя ива — поражает даже ботаников, ведь ивы, как правило, больше века не живут.

Адрес: Москва, ул. Большая Екатерининская, д. 27

Сайт: http://ek-park.ru/

Воронцовский (Быковский) парк

Фото, сайт Воронцовского парка

Территория, окружающая бывшую усадьбу Воронцова-Дашкова, остается заброшенной, но волонтеры надеются собрать средства на реконструкцию парка. Тем не менее, это место привлекает своей особой атмосферой. Этот парк — одна из самых любимых локаций фотографов, организующих исторические, романтические и готические фотосессии. Антураж располагает к таким снимкам — разросшиеся ели, постаменты разрушенных скульптур, графский пруд.

Адрес: Московская область, Раменский городской округ, поселок Быково

Тимирязевский парк

Это место выделяется среди других парков региона не только внушительной площадью, которая превышает 200 гектаров, но и своей атмосферой. Это огромная ботаническая лаборатория под открытым небом — здесь растет несколько сотен деревьев различных видов и множество других растений, в том числе редких. Согласно легенде, несколько растений-старожилов в свое время тут высадил собственноручно Петр Великий. Прогуливаясь по территории, можно найти грот XIX века, ананасовую оранжерею, военное кладбище и другие интересные места.

Адрес: Москва, ул. Тимирязевская, д. 49

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«Северное Тушино»

Сравнительно молодой парк, основанный в 1992 году. Островок нетронутой природы посреди большого города дарит посетителям покой и умиротворение. Территория паркового комплекса разделена на несколько тематических зон: тут есть аттракционы, спортивные площадки, пляж, вейк-парк, фудкорты. Также здесь можно посетить экспозицию музея Военно-морского флота, музей, посвященный дизельной подводной лодке «Новосибирский комсомолец», увидеть экраноплан «Орленок», десантно-штурмовой катер «Скат» и почувствовать себя летчиком с помощью специального тренажера виртуального пилотирования.

Адрес: Москва, ул. Свободы, д. 52

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Парк музея-усадьбы «Архангельское»

Этот архитектурно-парковый ансамбль нередко сравнивают с парижским Версалем. Красота гармонии четко выверенных ландшафтов восхищает — здесь искусно переплетаются изящные рощи, тенистые аллеи, большой зеленый партер, окруженный ритмично чередующимися шпалерами и мраморными статуями. Несколько лет назад в Архангельском были восстановлены старые и проложены новые маршруты для прогулок, также здесь есть своя экологическая тропа. Архитектурная составляющая парка представлена Большим и Малым дворцами, Чайным домиком, Розовым фонтаном и несколькими историческими храмами.

Адрес: Московская обл., г.о. Красногорск, п. Архангельское

Сайт: https://arhangelskoe.su

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Бирюлевский дендропарк

Природная локация сочетает в себе исторические постройки и более 200 видов декоративных деревьев и кустарников, в том числе таких редких, как пробковое дерево, сосна Веймутова, маакия амурская, японская айва, барбарис Тунберга, вишнеплодная яблоня. Здесь можно прогуляться по тенистым аллеям кедровых, дубовых, липовых, березовых рощ. Кроме того, дендропарк в Бирюлево стал домом не только для растений со всего мира, но и для редких животных и птиц: зайца-беляка, горностая, лисы, ласки, ушастой совы, дрозда, королька и филина. На территории оборудованы детские и спортивные площадки, места для пикника.

Адрес: Москва, ул. Липецкая, д. 5а

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Морозовский сад

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Один из малоизвестных, но от этого не менее чарующих парков столицы. Точнее, это скромный садик площадью 0,46 гектара. Располагается он на возвышенной площадке, укромно спрятанной со всех сторон подпорными стенами, увитыми виноградом и отделяющими зеленый уголок от Хохловского, Подкопаевского и Большого Трехсвятительского переулков. В парке витает уютная, романтическая атмосфера. Здесь можно прогуляться под старыми кленами и каштанами, полюбоваться видами на окрестности центра Москвы.

Адрес: Москва, пер. Большой Трехсвятительский, д. 1

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Мещерский парк

Благоустроенная природная территория площадью более 400 гектаров по праву признана одним из самых популярных мест для семейного отдыха в Подмосковье. На территории парка есть несколько тематических развлекательных зон: панда-парк с веревочными маршрутами и лабиринтами разных уровней сложности, а также площадка Angry Birds со всевозможными горками, фирменной рогаткой, витиеватыми тоннелями и трубами, стенкой для скалолазания. Гости могут воспользоваться пешими, беговыми и велосипедными дорожками, роллерной трассой, огромным футбольным полем.

Адрес: Московская обл., г.о. Одинцовский

Покровское-Стрешнево

Один из самых старейших московских парков. Три века назад на этом месте находился роскошный усадебный комплекс. Несмотря на то, что сам архитектурный памятник сейчас пустует, парк выглядит достаточно ухоженно. Несколько лет назад здесь начали высаживать молодые деревья, оборудовали места для пикников, сделали деревянные настилы. Примечательные места парка: каскад прудов, уютные липовые аллеи и сосновые рощи, среди которых можно с удовольствием затеряться, родник «Царевна Лебедь» с чистой питьевой водой.

Адрес: Москва, ул. Маршала Василевского, д. 7

Материал подготовлен на основе открытых источников в интернете.

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