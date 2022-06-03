РИАМО - 3 июн. В отдельные пункты «Мегабак» желающие могут принести отходы и получить за них деньги, средняя цифра дохода на семью колеблется от 5 до 6 тыс. рублей. Сейчас таких пунктов приема в Подмосковье три, сообщила председатель общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.
Межрегиональный экологический форум «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы» проходит в Доме правительства Московской области в Красногорске.
Она добавила, что Московская область является лидером в сфере обращения с отходами. Такую инициативу, как пункты приема вторсырья за деньги, планируют реализовать на всех точках проекта «Мегабак».
Работа проекта «Мегабак» осуществляется в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами, которая базируется на увеличении доли вторичного сырья, что является одной из основных целей президентского проекта «Экология».
Поручение о запуске этого проекта три года назад дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Площадки нужны для того, чтобы избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.
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