РИАМО - 3 июн. В отдельные пункты «Мегабак» желающие могут принести отходы и получить за них деньги, средняя цифра дохода на семью колеблется от 5 до 6 тыс. рублей. Сейчас таких пунктов приема в Подмосковье три, сообщила председатель общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

Межрегиональный экологический форум «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы» проходит в Доме правительства Московской области в Красногорске.

«В рамках проекта «Мегабак» уже организовано 58 пунктов в 55 городских округах. Как общественному контролю, нам все время чего-то где-то не хватает, у нас больше, наверное, критическая оценка. Мы можем смело говорить, что 50% пунктов «Мегабак» соответствует единому стандарту, которые мы разрабатывали совместно с коллегами. На сегодняшний день у нас есть 3 пункта, которые стали пунктами приема вторсырья от населения именно за деньги», — сказала Белова.

Она добавила, что Московская область является лидером в сфере обращения с отходами. Такую инициативу, как пункты приема вторсырья за деньги, планируют реализовать на всех точках проекта «Мегабак».

Работа проекта «Мегабак» осуществляется в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами, которая базируется на увеличении доли вторичного сырья, что является одной из основных целей президентского проекта «Экология».

Поручение о запуске этого проекта три года назад дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Площадки нужны для того, чтобы избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.

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