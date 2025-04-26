Гидрометцентр РФ: 8 градусов тепла и ветер будут в Московском регионе 26 апреля

Днем 26 апреля в Москве и области будет от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В субботу в Московском регионе днем будет облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Ожидается облачная с прояснениями погода и маленькие осадки. Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее синоптик Евгений Тишковец говорил, что резкое похолодание придет в Центральную Россию 1 мая.