ЦБ: в России выросло число поддельных долларов

сегодня в 06:20

За первый квартал этого года в России было выявлено 1341 поддельных долларов. Это почти два раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщается в отчете ЦБ.

При этом число выявленных поддельных рублевых банкнот снизилось на 27% и составило 1665 штук. Больше всего было выявлено фальшивых рублей банкнот номиналом 5 тыс. рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 200 рублей.

По данным Центрального Банка, среди поддельных банкнот также были обнаружены евро, китайские юани и узбекский сум.

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев заявил, что сейчас вполне подходящий момент для приобретения долларов — курс выглядит достаточно привлекательно. Эксперты также рассказали, кому стоит купить иностранную валюту.