Эксперт рассказал, кому нужно купить доллары прямо сейчас

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев заявил, что сейчас вполне подходящий момент для приобретения долларов — курс выглядит достаточно привлекательно. Эксперты также рассказали, кому стоит купить иностранную валюту, сообщает RT .

«Это хорошая возможность как для тех, кто хочет заработать на дальнейшем росте, так и для тех, кто планирует диверсифицировать свои накопления», — отметил Астафьев.

Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров в свою очередь отметил, что приобретение американской валюты может быть оправдано для граждан, планирующих путешествия за границу, поскольку текущий курс выглядит привлекательно.

Это также актуально для краткосрочных биржевых спекулянтов. Однако, с точки зрения среднесрочных инвесторов, рублевые активы с приемлемым уровнем риска потенциально могут принести доход к концу года, сравнимый с валютными облигациями, заключил аналитик.