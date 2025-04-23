Эксперт рассказал, кому нужно купить доллары прямо сейчас
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Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев заявил, что сейчас вполне подходящий момент для приобретения долларов — курс выглядит достаточно привлекательно. Эксперты также рассказали, кому стоит купить иностранную валюту, сообщает RT.
«Это хорошая возможность как для тех, кто хочет заработать на дальнейшем росте, так и для тех, кто планирует диверсифицировать свои накопления», — отметил Астафьев.
Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров в свою очередь отметил, что приобретение американской валюты может быть оправдано для граждан, планирующих путешествия за границу, поскольку текущий курс выглядит привлекательно.
Это также актуально для краткосрочных биржевых спекулянтов. Однако, с точки зрения среднесрочных инвесторов, рублевые активы с приемлемым уровнем риска потенциально могут принести доход к концу года, сравнимый с валютными облигациями, заключил аналитик.