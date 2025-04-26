Лавров: Россия не раскрывает детали переговоров публично в отличие от Зеленского

Россия проявляет вежливость, а также отказывается раскрывать детали по переговорам, связанным с конфликтом. Подробности разглашает только президент Украины Владимир Зеленский, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS, сообщает ТАСС .

Журналистка спросила у российского министра иностранных дел о том, устраивает ли его, как идут переговоры. Однако Лавров отказался давать комментарии.

Дипломат порекомендовал журналистке обратиться за подробностями к Зеленскому. Он всегда рассказывает про детали переговоров всем мировым средствам массовой информации, а также позволяет себе изложить требования даже к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Ранее глава США пригрозил выйти из мирного процесса по Украине в случае, если его план мирного соглашения не примут.