Times: Трамп грозит выйти из мирного процесса по Украине
Американский президент Дональд Трамп пригрозил выйти из мирного процесса по Украине, если его план мирного урегулирования не будет принят, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Times.
«Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение», —говорится в сообщении.
Агентство Reuters опубликовало предполагаемый план США по украинскому урегулированию, который спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф презентовал на переговорах в Париже 17 апреля. В тексте идет речь об условиях прекращения огня, гарантиях безопасности для Украины, территориальных и экономических вопросах перемирия.
План предполагает, что Москва и Киев соглашаются на постоянное прекращение огня и «немедленно приступают к переговорам по технической реализации». Украине, в свою очередь, предоставляются «надежные гарантии безопасности», а странами-гарантами выступят государства Европы и другие неевропейские страны, которые изъявят соответствующее желание. США предлагают, чтобы Украине разрешили рассчитывать на вступление в Евросоюз, однако она должна отказаться от членства в НАТО.