Times: Трамп грозит выйти из мирного процесса по Украине

Американский президент Дональд Трамп пригрозил выйти из мирного процесса по Украине, если его план мирного урегулирования не будет принят, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на The Times.

«Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение», —говорится в сообщении.

Агентство Reuters опубликовало предполагаемый план США по украинскому урегулированию, который спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф презентовал на переговорах в Париже 17 апреля. В тексте идет речь об условиях прекращения огня, гарантиях безопасности для Украины, территориальных и экономических вопросах перемирия.

План предполагает, что Москва и Киев соглашаются на постоянное прекращение огня и «немедленно приступают к переговорам по технической реализации». Украине, в свою очередь, предоставляются «надежные гарантии безопасности», а странами-гарантами выступят государства Европы и другие неевропейские страны, которые изъявят соответствующее желание. США предлагают, чтобы Украине разрешили рассчитывать на вступление в Евросоюз, однако она должна отказаться от членства в НАТО.