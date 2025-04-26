В Долгопрудном прошла акция «Равнение на Знамя Победы»

Знамя Победы, водруженное в мае 1945 года над Рейхстагом, стало символом триумфального завершения войны.

Так называется торжественная линейка, которая прошла на площади Собина и была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие школьники, ветераны, общественники.

«Знамя Победы — символ мужества и отваги поколения победителей. Это — символ единения, под которым и сегодня воины — защитники и освободители — сражаются за настоящее и будущее России. И мы уверены, что Победа также будет за нами!»

Глава округа подчеркнул, что сегодняшняя акция имеет большое значение для укрепления единства и сохранения исторической памяти поколений.

На площади, чеканя шаг, военнослужащие вынесли и торжественно вручили 12 копий Знамени Победы представителям общеобразовательных комплексов города.

Теперь они как святыня будут храниться в школах округа. Возле них встанут почетные караулы. Пройдут торжественные линейки, мероприятия. Вахта памяти будет напоминать молодежи о подвиге народа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.