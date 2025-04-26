В Рузском округе провели акцию «Безопасная мобильность»

В ходе социального мероприятия «Безопасная мобильность», направленного на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, сотрудники Госавтоинспекции Рузского муниципального округа, а также представители территориального отдела города Рузы и отдела дорожной деятельности администрации РМО организовали акцию по обеспечению безопасности для участников дорожного движения, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Проведение таких образовательных мероприятий помогает людям повышать осведомленность и лучше понимать правила дорожного движения и их важность. Участники получают информацию о том, как правильно переходить дорогу, использовать пешеходные переходы, а также о важности соблюдения скоростного режима и использования ремней безопасности.

Важно воспитывать у населения культуру безопасного поведения на дорогах. Это включает в себя не только соблюдение правил, но и уважительное отношение к другим участникам дорожного движения, особенно к пешеходам и велосипедистам.

Таким образом, социальное мероприятие «Безопасная мобильность» направлено на создание комплексной системы мер, направленных на снижение числа дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности всех участников дорожного движения.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.