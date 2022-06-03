РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов на встрече с ответственными групп «Милосердие» храмов Люберецкого благочиния и священнослужителями выступил с предложением организовать мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме того, приняли решение о проведении диспансеризации работников церкви.

«Именно духовные наставники, к словам которых прислушиваются прихожане, могут дать информацию людям о возможностях здравоохранения городского округа», - сказал благочинный иерей Вячеслав Новак.

Семенцов напомнил, что на территории ЛОБ был создан Центр паллиативной помощи и отделение сестринского ухода, а также выездная служба паллиативной помощи.

«Именно паллиативная помощь является самой актуальной темой у прихожан со слов благочинного иерея Вячеслава Новака», - уточнил Семенцов.

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