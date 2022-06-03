РИАМО - 3 июн. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия будет вынуждена ответить, если Украина откроет огонь по России американскими ракетами залпового огня, сообщает Газета.ru.

«Нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», – сказал Медведев в интервью Al Jazeera.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что власти Соединенных Штатов направят РСЗО HIMARS на территорию Украины. При этом США не станут ограничивать дальность работы реактивных систем, которая составляет от 300 до 500 км.

Это уже не первая помощь Соединенных Штатов Украине. На этой неделе американский лидер анонсировал выделение Киеву еще 700 млн долларов в рамках пакета военной поддержки.

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