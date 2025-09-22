Ким Чен Ын рассказал о получении КНДР нового секретного оружия

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна получила новое секретное оружие. Также у Северной Кореи есть значительные успехи в научных исследованиях в области обороны. Все это способствует прорыву в военной мощи государства, сообщает РИА Новости .

Северокорейский лидер подчеркнул, что страна выстроила и морскую мощь. Для этого были созданы многоцелевые эсминцы. При этом КНДР не останавливается на достигнутом.

«Наша партия и правительство также добиваются постоянного и стремительного прогресса в укреплении обороноспособности нашей страны», — заявил Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания.

Ранее глава КНДР лично провел испытания перспективных беспилотных систем, разработанных Объединением беспилотной авиационной техники. В ходе мероприятия были протестированы стратегические и тактические разведывательные БПЛА, а также многоцелевые дроны, показавшие превосходные результаты в боевом применении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.