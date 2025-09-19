Ким Чен Ын руководил испытаниями новых беспилотных вооружений КНДР

сегодня в 05:42

В ходе мероприятия были протестированы стратегические и тактические разведывательные БПЛА, а также многоцелевые дроны, показавшие «превосходные результаты» в боевом применении.

Ким Чен Ын подчеркнул ключевую роль беспилотников в современной войне и потребовал ускорить внедрение искусственного интеллекта в системы управления, а также нарастить серийное производство.

По итогам испытаний был подписан проект по расширению технического потенциала разработчика.

