Ким Чен Ын руководил испытаниями новых беспилотных вооружений КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично провел испытания перспективных беспилотных систем, разработанных Объединением беспилотной авиационной техники, сообщает агентство ЦТАК.
В ходе мероприятия были протестированы стратегические и тактические разведывательные БПЛА, а также многоцелевые дроны, показавшие «превосходные результаты» в боевом применении.
Ким Чен Ын подчеркнул ключевую роль беспилотников в современной войне и потребовал ускорить внедрение искусственного интеллекта в системы управления, а также нарастить серийное производство.
По итогам испытаний был подписан проект по расширению технического потенциала разработчика.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.