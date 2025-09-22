Автоэксперт рассказал, как вырастет цена на машины после ввода нового утильсбора

С 1 ноября 2025 года стоимость машин в России увеличится. С этого месяца Минпромторг поменяет систему расчета утилизационного сбора на авто с мощностью более 160 лошадиных сил, о сути изменений рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Сейчас утилизационный сбор рассчитывается по простой сетке. Машина разбита по объему двигателя: до 1 л, от 1 до 2 л, от 2 до 3 л, от 3 до 3,5 л и больше 3,5 л. Но наши автопроизводители говорят: «Слушайте, как-то это не очень справедливо. Давайте-ка, мы будем мерить и по объему, и по мощности». То есть берем объем, чем больше объем, тем больше ты платишь. Но если внутри этого объема у тебя еще и мощность довольно-таки высокая, ты еще больше заплатишь», — сказал Кадаков в интервью радио Sputnik.

Электромобили и гибриды это тоже затронет. В них будет учитываться длительная 30-минутная мощность. Она меньше, чем пиковая.

При этом за мощные электромобили придется платить большие суммы. Для гибридов, где двигатель может и приводить колеса, и заряжать батарею, нужно взять мощность двигателя внутреннего сгорания и 30-минутную мощность всех электромоторов. В этом случае подорожание тоже будет большим.

Согласно схеме, в наиболее популярном классе от 1 до 2 л придется платить 667 тыс. рублей, если мощность составляет до 160 л. с. Если она больше, около 190 л. с., предстоит платить около 850 тыс. рублей. Причем это касается только новых машин, за б/у предстоит платить в 2 раза больше.

