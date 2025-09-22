Эксперт рассказал, как ездить в Европу после ужесточения правил выдачи шенгена
Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори
Государства Евросоюза ужесточают процесс получения виз для жителей России. О том, какие еще есть возможности для туристов попасть в ЕС, рассказал генеральный директор компании «Виза Консалт Плюс», эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.
«От вопроса — где проще получить шенген — мы рекомендуем избавиться в целом, потому что такого понимания — „где проще“, сейчас не существует. Если все же мы понимаем, что мы хотим поехать в Европу, первое, о чем стоит задуматься — когда начинать заниматься процессом оформления виз. В данных условиях мы рекомендуем начинать за полгода до поездки», — рассказал Абасов радио Sputnik.
Даже весьма дружественные к РФ государства усложняют процесс получения виз. Со сложностями с записями сталкиваются все. Даже при получении виз в лояльные Францию и Испанию.
Греция просит выкуп авиационного билета. В «дружественной» Венгрии нужно приобретать авиационные билеты и гостиницы.
