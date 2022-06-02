РИАМО - 2 июн. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что США хотят сделать из Украины свою колонию, руководство в Вашингтоне после 2014 года предпочло разграбить Украину вместо того, чтобы развивать страну, сообщает RT.

«Независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из нее свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России», — написал Володин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что у Вашингтона после событий 2014 года были 8 лет, чтобы превратить Украину в процветающую и демократичную страну. Однако вместо того, чтобы развивать страну с огромным потенциалом, ее разграбили.

Володин отметил, что по указу властей США закрывали неугодные СМИ, запрещали политические партии, убивали независимых политиков. В коррумпированном правительстве никто не подумал о народе Украины.

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