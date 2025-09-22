Авоська и олимпийка: какие вещи из советского гардероба попали в тренды осенью

Стилист Кожемяк: сейчас в тренде жемчуг и большие по размерам бусы

В Москве осенью появился новый тренд — жители города одеваются в стиле времен Советского Союза. Звездный стилист Ксения Кожемяк поделилась, какие предметы будут актуальны осенью, сообщает «Вечерняя Москва».

Можно носить вязаные сумки в виде авосек. Популярны как сумка в сумке, так и авоська с бахромой.

В тренде жемчуг и большие по размерам бусы. Однако их рекомендуют надевать в два и более слоев.

Хитом сезона по-прежнему остается советская олимпийка. Она уже несколько лет на пике популярности. При этом есть нюанс: нельзя сочетать олимпийку со спортивными штанами, иначе человек будет похож на спортсмена времен Советского Союза.

Рекомендуется надеть олимпийку с удлиненной юбкой или брюками. Также популярны куртки-ватники.

По-прежнему актуальны джинсы клеш. Их можно носить почти со всем.

Еще многие дизайнеры покупают осенью шапку-ушанку, кожаную косынку. Дубленки песочного и шоколадного цвета тоже весьма популярны.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.