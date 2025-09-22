Авоська и олимпийка: какие вещи из советского гардероба попали в тренды осенью
В Москве осенью появился новый тренд — жители города одеваются в стиле времен Советского Союза. Звездный стилист Ксения Кожемяк поделилась, какие предметы будут актуальны осенью, сообщает «Вечерняя Москва».
Можно носить вязаные сумки в виде авосек. Популярны как сумка в сумке, так и авоська с бахромой.
В тренде жемчуг и большие по размерам бусы. Однако их рекомендуют надевать в два и более слоев.
Хитом сезона по-прежнему остается советская олимпийка. Она уже несколько лет на пике популярности. При этом есть нюанс: нельзя сочетать олимпийку со спортивными штанами, иначе человек будет похож на спортсмена времен Советского Союза.
Рекомендуется надеть олимпийку с удлиненной юбкой или брюками. Также популярны куртки-ватники.
По-прежнему актуальны джинсы клеш. Их можно носить почти со всем.
Еще многие дизайнеры покупают осенью шапку-ушанку, кожаную косынку. Дубленки песочного и шоколадного цвета тоже весьма популярны.
