В Чехии начали выдавать россиянам «маскировочные» визы

Россияне стали чаще летать в Чехию, так как страна маскирует их визы, упрощая въезд туристам, сообщает SHOT .

С 2022 года из-за отказа от российских туристов Чехия потеряла от 195 млн евро до почти 200 млн евро. Из-за этого чехи стали охотнее выдавать «маскировочные» визы.

Сейчас одно из главных требований к россиянам для въезда в страну — наличие действующего загранпаспорта на 10 лет. С этим документом следует обратиться в чешское консульство, там расскажут, каким визовым центром нужно пользоваться, чтобы документы на въезд сделали без проблем. Важно — не указывать целью поездки в Чехию «туризм».

Также нужно будет заплатить сервисный сбор за визу в районе 35 евро и подождать решения не больше месяца. Затем россиянам выдают документы с приглашением в страну от какого-либо чеха. А в визе вместо Turistika стоит пометка Návštěva, то есть «Посещение». Юридически такая отметка имеет аналогичную турвизе силу.

Затем нужно подтверждение визы. При перелете в Прагу через Стамбул в турецком аэропорту у россиян уточнят действие визы. Если там пропустят, то можно уже не переживать в отказе после прилета в Чехию. На погранпосту в аэропорту Праги пограничник только спросит человека, откуда он летит, и пропустит.

