РИАМО - 3 июн. Трамваи разных поколений смогут увидеть гости и жители столицы 4 июня на параде ретротранспорта. Мероприятие пройдет на Чистопрудном бульваре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо старинных трамваев в ретропараде примут участие грузовики МАЗ и ГАЗ из коллекции Музея транспорта Москвы. А еще там можно будет увидеть машины и мотоциклы времен СССР. Всего в параде примут участие около 30 единиц транспорта.

Колонна техники стартует в 10:30. Она поедет от станции подземки «Новокузнецкая» и к 11:00 прибудет на Чистопрудный бульвар. От Покровских Ворот до метро «Чистые пруды» ее будет возглавлять конка с лошадьми. Ведь именно с этого вида транспорта и началась история трамваев столицы в 1872 году.

Технику можно будет увидеть на Чистых прудах до 17:00. Посмотреть транспорт смогут все желающие.

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