Овчинский: началось строительство дома по реновации в Головинском районе

В Головинском районе, который относится к Северному административному округу столицы, стартовало возведение жилого дома в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Головинский район — лидер по количеству домов, участвующих в действующей программе реновации на севере Москвы. Жилой комплекс площадью почти 30 тыс. кв. м возводится по адресу: Смольная улица, земельный участок № 23. В двухсекционном доме будет 270 квартир, восемь из которых оборудуют для комфортного проживания маломобильных граждан. Его жилая площадь превысит 16 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что сейчас проводятся работы в подземной части здания.

Прилегающую к новостройке территорию планируется организовать в соответствии с концепцией безбарьерной среды, что создаст максимальные удобства для всех категорий жильцов, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Входные узлы и вестибюли подъездов разместят на одном уровне с поверхностью земли, исключив необходимость установки лестниц и порогов.

В шаговой доступности от нового дома сосредоточена вся необходимая городская инфраструктура: здесь есть школы и дошкольные учреждения, поликлиники и больницы, крупный торгово-развлекательный комплекс, а также остановки наземного транспорта и станции метро «Водный стадион» и «Речной вокзал». Неподалеку также находятся два парка и канал имени Москвы с акваторией Химкинского водохранилища.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».