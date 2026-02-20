Наро-Фоминск: «Мосавтодор» вывел на трассы 20 единиц техники

Дорожные службы Наро-Фоминска продолжают борьбу со снегопадом. Мастер участка ГКУ «Мосавтодор» Алексей Зайцев рассказал, какая техника задействована на уборке улиц и трасс, и как проходят циклы работ.

Первый из них стартовал глубокой ночью, около двух часов. Специалисты очищали автомобильные дороги, тротуары и посадочные площадки. Второй этап развернулся в двенадцать часов дня: началась сплошная очистка всей сети, после чего проезжую часть обработали противогололедными материалами.

По словам Алексея Зайцева, только на участке «Нара» задействовано 20 единиц техники. В работах участвуют девять комбинированных дорожных машин (КДМ), два автопогрузчика, шнекороторный уборщик, два трактора МТЗ, четыре машины ДПС для перевозки рабочих и два автомобиля-самосвала.

В зону особого внимания попали улица Московская и Погодина, Кубинское шоссе, а также направления Каменское-Зинаевка и Новая Ольховка. Работы ведутся в восточной части Наро-Фоминска. Самыми удаленными точками стали Давыдково, Власово и Победа.

На улице Московская роторный уборщик очистил подход к остановке. Часть снега сбросили с проезжей части на прилегающую территорию, чтобы расширить дорожное полотно и улучшить видимость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.

Текст и медиа: Анна Артюшина