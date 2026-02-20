Новая автоматизированная линия по выпуску упаковки открылась в Подольске

В Подольске в филиале предприятия «Архбум» 19 февраля открылась новая автоматизированная линия по выпуску упаковки. Благодаря модернизации производства появилось 12 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Оборудование производит четырехклапанные гофрокороба большого формата, которые пользуются значительным спросом. Они нужны для упаковки и перевозки тяжелых грузов, помогают оптимизировать хранение, погрузку и логистику.

Мощность нового оборудования составляет до 3 млн квадратных метров картона в год. Новая линия расширит ассортимент продукции и поможет удовлетворить растущие потребности клиентов.

Продукция филиала в первую очередь будет поставляться подольским товаропроизводителям. В том числе активно развивающимся предприятиям пищевой промышленности, которые нуждаются в упаковке.

О планах и возможностях рассказал руководитель Подольского филиала «Архбум» Константин Катанов. Он провел экскурсию по предприятию для заместителя председателя Совета депутатов округа Евгения Патрушева и начальника управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи администрации округа Ивана Шляхтина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на Съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате „Лайт Индастриал“. Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.