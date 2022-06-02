РИАМО - 2 июн. Показать жизнь человеческого духа на сцене – один из главных принципов отбора участников фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского», сообщил художественный руководитель фестиваля, народный артист России Сергей Безруков.

На открытой площадке в музейном комплексе «Паровозное депо «Подмосковная» в столице открылся IV Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского».

«Участники нашего фестиваля – это все режиссеры с именем. У многих из них очень интересные формы, очень интересное режиссерское решение. Но нам интересен <…> актер, насколько он живой на сцене. Не актерская игра, а актерская жизнь на сцене», – пояснил Безруков.

Он добавил, что именно по этой причине на фестивале будут награждать только актеров за лучшую мужскую и женскую роль, за актерский ансамбль и дуэт.

Театральный критик Павел Руднев отметил, что система Станиславского базируется на правдоподобии. Артист прежде всего задумывается о том, как быть узнаваемым зрителем.

«Для того, чтобы быть узнаваемым и правдоподобным, нужно все время сравнивать актерские штампы, актерские наработки с реальностью. Потому что штампы затвердевают, а реальность меняется. Поэтому нужно все время наблюдать за реальностью, чтобы искусство театра не отставало от жизни. Потому что жизнь бежит быстрее, чем искусство», – рассказал Руднев.

Программу фестиваля составят показы спектаклей коллективов из 7 регионов РФ. В их числе Москва, Тверь, Иваново, Стерлитамак, Екатеринбург, Севастополь и Новокуйбышевск, а также практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов страны.

«Фабрика Станиславского» представит значимые постановки региональных театров и яркие актерские работы, которые не всегда доступны столичному зрителю.

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