Под Петербургом вспыхнул склад на 200 «квадратов»
В Мурино Всеволожского района Ленинградской области произошло возгорание на складском объекте. Огнем было охвачено здание на улице Челябинская, но открытое пламя уже удалось потушить, сообщили в ГУ МЧС РФ по Ленинградской области в канале в MAX.
Пламя распространилось по одноэтажной кирпичной постройке с мягкой кровлей. Огонь охватил территорию около 200 квадратных метров.
К месту происшествия прибыли бригады пожарно-спасательной службы. Специалисты обследуют близлежащие источники воды для тушения. Распространение огня удалось остановить.
«Огнеборцы ликвидировали открытое горение. Проливка (конструкций — ред.) продолжается», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Представители МЧС призывают владельцев складов соблюдать требования безопасности: регулярно проверять электрические сети, поддерживать порядок в помещениях и правильно размещать газовые баллоны. При чрезвычайных ситуациях следует незамедлительно набирать номер службы спасения «112».
