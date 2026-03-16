Беспилотники атаковали миссию Евросоюза в Багдаде

Во время сегодняшней атаки по отелю «Аль-Рашид» в Багдаде были повреждены верхние этажи. Там как раз находится штаб-квартира миссии Европейского союза EUAM Iraq. Согласно другой версии, там находится штаб-квартира службы логистической поддержки американского посольства. Здание отеля находится в «Зеленой зоне», где располагаются правительственные учреждения и посольства других государств.

EUAM Iraq (European Union Advisory Mission in Iraq) — это гражданская консультативная миссия ЕС, запущенная в октябре 2017 года по просьбе правительства Ирака.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.