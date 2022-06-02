РИАМО - 2 июн. В доме правительства Подмосковья провели церемонию награждения тренеров сборной Московской области Всероссийской олимпиады школьников и сотрудников образовательного центра «Взлет», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина наградила педагогов и узнала у них, как воспитать победителей.

«В этом году Подмосковье впервые на втором месте по количеству дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди всех регионов. Наша команда завоевала 309 дипломов, из которых 53 — победные. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее», — отметила Каклюгина.

Она добавила, что таких высоких результатов ребята не достигли бы без талантливых наставников, помогающих и поддерживающих школьников.

«Отдельное внимание заслуживает работа нашего центра «Взлет». В его стенах готовят настоящих победителей. Уверена, что их число с каждым годом будет только расти», - сказала вице-губернатор.

Как уточнила директор образовательного центра «Взлет» гимназии им. Е. М. Примакова Майя Майсурадзе, «Взлет» стал центром притяжения талантливых ребят со всей области.

«Это успех не только наших школьников, но и результат последовательной работы команды: директоров, учителей Подмосковья, тренеров и методистов образовательного центра «Взлет», наставников ребят. Мы продолжим развивать олимпиадное движение, поддерживать талантливых и мотивированных школьников и их педагогов!» — отметила Майсурадзе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников из Физтех-лицея, которые завоевали 2 золота, серебро и бронзу на Азиатской олимпиаде по физике.

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