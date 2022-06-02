РИАМО - 2 июн. В доме правительства Подмосковья провели церемонию награждения тренеров сборной Московской области Всероссийской олимпиады школьников и сотрудников образовательного центра «Взлет», сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина наградила педагогов и узнала у них, как воспитать победителей.
Она добавила, что таких высоких результатов ребята не достигли бы без талантливых наставников, помогающих и поддерживающих школьников.
«Отдельное внимание заслуживает работа нашего центра «Взлет». В его стенах готовят настоящих победителей. Уверена, что их число с каждым годом будет только расти», - сказала вице-губернатор.
Как уточнила директор образовательного центра «Взлет» гимназии им. Е. М. Примакова Майя Майсурадзе, «Взлет» стал центром притяжения талантливых ребят со всей области.
«Это успех не только наших школьников, но и результат последовательной работы команды: директоров, учителей Подмосковья, тренеров и методистов образовательного центра «Взлет», наставников ребят. Мы продолжим развивать олимпиадное движение, поддерживать талантливых и мотивированных школьников и их педагогов!» — отметила Майсурадзе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников из Физтех-лицея, которые завоевали 2 золота, серебро и бронзу на Азиатской олимпиаде по физике.
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