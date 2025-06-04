Овчинский: в Южном Бутове завершается строительство детского сада на 150 мест

На юго-западе столицы по адресу: Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово», ведется строительство детского сада, рассчитанного на 150 воспитанников, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Объект возводят в составе ЖК «Никольские луга». Детсад станет первым дошкольным учреждением в новом квартале.

«Общая площадь трехэтажного здания составит 3,8 тыс. кв. м. Внутри разместили 6 групповых ячеек, где предусмотрены раздевалки, игровые и спальные зоны, буфеты и туалеты. Также оборудованы физкультурный и музыкальный залы, медицинский пункт, пищеблок полного технологического цикла. Завершение строительства объекта запланировано на этот год, после чего его передадут в систему образования города», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Вокруг сада застройщик организовал прогулочные площадки, проводит комплексное озеленение, установил малые архитектурные формы. Здесь также оборудованы тротуары, игровые и спортивные площадки с навесами, а еще места для хранения колясок, велосипедов и санок.

Девелопер проекта — компания «ПИК».

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».