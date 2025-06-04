Каяки, палатки и мангалы: продажи товаров для кемпинга выросли почти на треть

Продажи товаров для кемпинга в РФ выросли почти на треть за год

В апреле–мае объем продаж товаров для отдыха на природе увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и на 20% по сравнению с февралем-мартом 2025 года, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито».

Активнее всего россияне приобретают палатки и мангалы, а самый заметный рост отметили у сапбордов и рафтов.

Отдых на свежем воздухе с ночевкой требует наличия палатки. На нее приходится 22% продаж от товаров для отдыха на природе. В апреле–мае, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, продажи увеличились на 22%. Новая палатка продается за 5 тыс. рублей, а подержанные продают и за 1,5 тыс. рублей.

На 20% повысились продажи тентов. Их стоимость составляет около 5 тыс. рублей в новом состоянии, и 2 тыс. рублей — за подержанный товар.

Кроме того, за последние два месяца россияне стали активнее покупать спальники (+28%) и коврики (+19%), или «пенки». Еще в поездке на природу понадобятся фонарь или лампа. Продажи этих товаров за год подросли вдвое и на 73% соответственно.

Огромной популярностью у россиян пользуется активный отдых у воды. Сейчас путешественники часто берут с собой в поездки сапборды, байдарки, каяки и т. д. На 72% год к году увеличились продажи сапбордов (средняя цена — 12 тыс. рублей). На 51% выросли продажи рафтов (многоместные надувные лодки), у них средняя стоимость — 44 тыс. рублей. На 22% чаще стали покупать каяки, цена — примерно 27 тыс. рублей. На 13% повысились продажи байдарок, средняя стоимость — 28 тыс. рублей.

Для отдыха у воды еще покупают насосы для лодок (+62%), весла (+35%) и жилеты (+7%).

Для приготовления еды на свежем воздухе россияне также делают покупки. Продажи мангалов за год стали выше в 2,5 раза. На них приходится 10% продаж от всей категории товаров для кемпинга. Стоимость новых мангалов составляет примерно 5 тыс. рублей, а б/у можно найти дешевле, например, за 1 тыс. рублей.

В походы также приобретают портативные плиты. Продажа данного товара выросла на 5%, средняя цена — 3 тыс. рублей.

Мебель — складные столы, скамейки и стулья — россияне стали покупать чаще на 43%, а походную посуду — на 17%. Еще вдвое повысились продажи термокружек, в которых удобно носить с собой теплые напитки.