Быстрая ходьба и плаванье: какой активностью можно заменить бег

Те, кому бег не подходит, могут заменить его быстрой ходьбой, плаванием, ездой на велосипеде, занятиями на эллипсе, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Бег очень полезен, но это далеко не единственный способ поддерживать здоровье и хорошую физическую форму. Более того, многим людям с хроническими заболеваниями он противопоказан. Поэтому, безусловно, есть много других занятий, которыми бег можно заменить. Среди наиболее распространенных — быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде или занятия на эллипсе», — сказала Уланкина.

Она уточнила, что все эти виды спорта хорошо тренируют сердце и сосуды, помогают поддерживать здоровый вес и тонус мышц.

«Самый универсальный вид нагрузок — быстрая ходьба, она подходит даже людям с большим лишним весом, заболеваниями суставов, гипертонией. Плавание полезно людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Заниматься желательно не менее 150 минут в неделю: это могут быть ежедневные тренировки по 20–25 минут или занятия по часу трижды в неделю», — рассказала врач.

Уланкина отметила, что при выборе тренировки главное ориентироваться на собственные ощущения, чтобы занятие приносило удовольствие и хорошо вписывалось в график.

«Чтобы понять, что тренировка приносит пользу здоровью, можно ориентироваться на пульс. Во время занятия он должен находиться в так называемой аэробной зоне — для взрослых это обычно диапазон от 120 до 150 ударов в минуту. При таком пульсе ткани хорошо напитываются кислородом, укрепляется сердечно-сосудистая система, сжигается жир», — резюмировала специалист.

Каждую первую среду июня отмечается Всемирный день бега. В этом году он выпадает на 4 июня. Данный день появился, чтобы привлечь к бегу как можно больше людей. Этот вид спорта является одним из простых и самых доступных видов занятий.