Предприниматели могут приобрести коммерческие помещения на северо-востоке Москвы

Столица выставила на торги пять нежилых помещений в новых домах на территории Северо-Восточного округа — на Алтуфьевском шоссе, сообщил руководитель московского Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Все помещения имеют свободное назначение, что открывает широкие возможности для реализации разных бизнес-идей.

«Приобретение помещений для бизнеса в новых домах имеет множество преимуществ. В таких объектах проведены современные коммуникации и имеется отдельный вход с улицы. Также высока вероятность, что жильцы новостройки выберут услуги учреждений, расположенных непосредственно в их доме, а не будут искать альтернативы в пока незнакомом районе. Пять выставленных на торги помещений на Алтуфьевском шоссе имеют площадь от 62,4 до 174,9 кв. м», — уточнил Пуртов.

Четыре помещения расположены по адресу: Алтуфьевское ш., д. 53, к. 1. Еще одно — по соседству, в д. 53, к. 2. Все объекты подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Заявочные кампании продлятся до 16 июня, а торги пройдут 25 июня на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.