РИАМО - 2 июн. Количество пострадавших в дорожной аварии с участием пассажирского автобуса на Ленинградском шоссе увеличилось до 13 человек, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Ленинградском шоссе, владение 16 по направлению движения в область. Водителю автобуса маршрута №851 внезапно стало плохо за рулем, транспорт врезался стену выхода из подземного перехода.

Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. На месте ДТП работают экстренные службы.

Ранее в ГИБДД сообщали о 10 пострадавших пассажирах. Всем им оказывается медицинская помощь.

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