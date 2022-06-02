РИАМО - 2 июн. Пассажирский автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта в районе 22-го км Ленинградского шоссе, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Ленинградском шоссе, владение 16 по направлению движения в область.

Предварительной причиной аварии стало плохое самочувствие водителя автобуса 1966 года рождения. Мужчине стало внезапно плохо и он потерял сознание. В момент наезда на остановке находились люди, пострадавших среди них нет.

В результате падения пострадали 10 пассажиров, находившихся в салоне автобуса. Все они доставлены в больницы, тяжелый трав они не имеют. Всего на момент ДТП в салоне автобуса находились 20 человек.

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают обстоятельства ДТП. По факту дорожной аварии проводится проверка.

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