РИАМО - 2 июн. На открытой площадке в музейном комплексе «Паровозное депо «Подмосковная» в столице открылся IV Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского», передает корреспондент РИАМО.

Фестиваль на открытой площадке в антураже старинной железнодорожной станции стартовал с показа режиссерской версии спектакля народного артиста РФ Сергея Безрукова «Чужие берега. Противостояние». В основе спектакля – наследие русской эмиграции первой волны ХХ века.

Подход к музейному депо с воздушного моста со станции «Красный балтиец» перекрыли, но прохожим сверху все равно открывается хороший обзор на открытую площадку музейного депо, где проходит спектакль.

«Когда вы живьем попадаете в кино, попадаете в эту атмосферу, буквально в метре от вас происходят события – прибытие поезда, эшелон, солдаты – это ощущение правды очень важно. Атмосфера должна помогать актерам быть настоящими – на сцене или в кадре. <…> Такое вы вряд ли где-то сможете увидеть, потому что это живой театр, живая атмосфера, живые люди, которые живут перед вами. Они не играют, а живут», – рассказал Безруков.

Программу фестиваля составят показы спектаклей коллективов из 7 регионов РФ. В их числе Москва, Тверь, Иваново, Стерлитамак, Екатеринбург, Севастополь и Новокуйбышевск, а также практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов страны.

Организаторы фестиваля – Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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