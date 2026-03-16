«Бали отменяется»: на столичном велотреке вода льется на голову с потолка

Пользователи велотрека в Москве пожаловались на водопад с потолка

В Сети появилось видео с велотрека Крылатское в Москве, на котором видно, что внутри спортивного учреждения с потолка лились потоки воды. По словам автора ролика, сотрудники установили емкость, которая собирает жидкость, но сделали это не сразу.

«Спасибо, что в этот раз хотя бы емкость соорудили. В прошлый (раз — ред.) все лилось на тканевое покрытие и трибуны», — рассказала автор ролика в его описании.

Девушка отметила, что чтобы воспользоваться велотреком, посетителям нужно оплатить вход в 800 рублей.

Пользователи Сети с юмором отреагировали на ситуацию. В комментариях к ролику они начали шутить, что девушка просто упустила момент, когда к расписанию добавили заплыв.

«В среду бегала длинные интервалы. При пробегании данного места было свежо. Ставлю лайк этому водопаду», — написала одна из посетительниц в комментарии к ролику.

Другой пользователь с юмором подчеркнул, что поездку на Бали можно отменить, так как в Крылатском появился более привлекательный водопад.

«Урааа, наконец-то манеж для триатлона, все в одном зале», — добавила еще одна спортсменка.

Позднее посетители сообщили, что сотрудники велотрека решили проблему, разместив в районе водопада конструкцию, которая собирает воду и не позволяет ей попасть на дорожки, спортсменов и зрителей.

Что стало причиной появления водопада в спортивном учреждении, выясняется.

