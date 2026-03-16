Пернатые «мерчендайзеры» заполонили прилавки ямальских магазинов

сегодня в 16:46

Роспотребнадзор попросил ямальцев жаловаться на птиц в магазинах ЯНАО

Птицы на прилавках магазинов Ямало-Ненецкого автономного округа нарушают санитарные нормы. Для проверки торговой точки необходимо подать официальную жалобу в Роспотребнадзор, сообщает «Север-Пресс» .

Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по ЯНАО Татьяна Прокопенко заявила, что присутствие птиц на торговых объектах запрещено санитарными правилами.

«Были одно время обращения. Предостережения направляем. Санитарными нормами запрещено, чтобы на торговых объектах были птицы», — сказала Прокопенко.

Она уточнила, что сообщения в соцсетях не считаются официальной жалобой. В комментариях ведомство может дать только общий ответ и контактный телефон. Чтобы инициировать проверку, заявитель должен указать ФИО и адрес регистрации. Анонимные обращения не рассматриваются.

Ранее жители региона публиковали фото из магазинов: в Надыме голубь клевал выпечку с витрины, в Ноябрьске воробьи ели фарш, выставленный на продажу.

