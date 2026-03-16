Жительница Ямала взыскала 150 тысяч рублей за ожоги после процедуры

Жительница ЯНАО отсудила 150 тысяч рублей за ожоги от прессотерапии

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа взыскала более 150 тысяч рублей за ожоги, полученные во время прессотерапии. Разбирательство длилось около года, сообщает «Север-Пресс» .

Юрисконсульт Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО Алексей Бордиян рассказал, что пострадавшая получила ожоги голеней во время процедуры прессотерапии. Предприниматель отказался урегулировать конфликт в досудебном порядке и отрицал факт причинения вреда.

«Девушка пришла на прессотерапию. Прибор нанес ожоги на голени. Предприниматель никак досудебно не хотел решать вопрос, отрицал ситуацию. Когда суд назначил экспертизу, бизнесмен пытался связаться с пострадавшей, поняв, что результаты будут не в его пользу», — пояснил эксперт.

Экспертиза установила, что аппарат нагревался до температуры, способной вызвать ожоги. Суд взыскал в пользу пострадавшей более 150 тысяч рублей. Стоимость самой процедуры составляла около 20 тысяч рублей.

