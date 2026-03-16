Первый весенний: какие грибы можно собирать в апреле в Московской области, а какие лучше не трогать

В материале РИАМО рассказываем о том, какие грибы пойдут в апреле 2026 года, где их собирать и как отличить от несъедобных.

Прогноз по урожаю грибов в апреле 2026 года

Опытные грибники и биологи в один голос прогнозируют богатый урожай грибов этой весной. Все это благодаря большому количеству влаги и теплой погоде. Если погода будет радовать и дальше, то в лесах начнется настоящий грибной бум.

От того, насколько будет теплой и сухой весна зависит и летний урожай, а грибники первыми ожидают появление ярких саркосцифов.

Какие грибы можно собирать в апреле Фото - © Александр Пахмутов / Фотобанк Лори Саркосцифы Грибник со стажем Татьяна Герасименко рассказывает, что первыми в весеннем лесу всегда появляются саркосцифы. Это ярко-красные грибы, шляпки которых похожи на маленькие чашечки. Этот гриб считается съедобным, но требует тщательной обработки. Саркосцифы растут в основном на стволах погибших деревьев, на валежнике лиственных пород, в основном на буке, клене, иве и дубе. Грибы растут группами, имеют яркие красные шапочки в форме чашечки. Саркосцифы очень сложно чистить, поэтому чаще всего они не становятся основой урожая. «Я их совсем не собираю, считаю, что они красиво растут в лесу, такой символ начала весны. В моей весенней корзине обычно сморчки», - рассказывает Татьяна. Сморчки Ожидают грибники большой урожай сморчков, которые начнут хорошо расти во второй половине апреля, но если температура продержится на уровне 10 градусов, то весенний урожай можно начать собирать раньше. В таких условиях верхние слои почвы прогревается и держится во влажном состоянии. Растут они в молодых осинниках и на пригорках, их можно найти в местах, которые давно пострадали от пожара, рядом с поваленными деревьями и на опилках, вдоль ручьев, канав и на влажных участках. Настоящий сморчок имеет шляпку конической формы, похожую на пчелиные соты или губку, рисунок на шапочке относительно ровный, а ячейки глубокие. Растут грибы группам, цвет шапочки от светло-коричневого до серо-голубого. Внутри гриб почти полый, а ножка срастается со шляпкой.

Где в Московской области собирать грибы в апреле Фото - © Александр Романов / Фотобанк Лори Лучше всего искать первые весенние грибы в лесах на востоке Московской области, бывших торфяниках с канавами и осинниками. Искать стоит на старых вырубках, опушках, где много осины и ольхи, в лесных оврагах, низинах и краях ручьев. Еще можно искать сморчки в неочевидных местах, например, в заброшенных садах, на полях у дачных массивов, особенно, где есть старые кострища, на участках с прошлогодней листвой и валежником. Стоит обратить внимание на крупные лесопарки, такие как «Битцевский парк». Искать лучше с южной стороны, у кромок леса, где быстрее всего сходит снег.

Как правильно готовить сморчки Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори Сморчки перед приготовлением нужно как следует помыть, потом отварить и слить воду. После этого грибы можно готовить как любые другие – жарить, тушить, бланшировать, варить, мариновать.

Какие грибы собирать нельзя Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори Строчки Строчок часто называют ложным сморчком. Эти грибы условно съедобные. Их биологи собирать не рекомендуют, так как гриб содержит токсичный гиромитрин. В желудке вещество образует низкомолекулярное органическое соединение, которое является одним из важных составляющих ракетного топлива. Некоторые отчаянные грибники все же готовят и эти грибы, но рисковать не стоит. Гиромитрин разрушается, если строчки варить долго с открытой крышкой, несколько раз сливая воду, и потом сушить на солнце, но как правило, часть его остается. Поэтому с весенней тихой охоты стоит приносить только сморчки. Строчки растут в основном в березняках и сосновых лесах. Они отличаются тем, что их шляпки не конические и выглядят как крупные извилины мозга, складки хаотичные, без ровного рисунка, а цвет от темно-коричневого до бурого. При разрезе видно много перегородок, то есть пустота не полая, как у сморчка. Отличить их от сморчков не трудно. Краснокнижные грибы Важно изучить краснокнижные грибы и не собирать их. В списке краснокнижных есть некоторые виды груздей, сыроежек, паутинников и других грибов. За сбор редких грибов грозит штраф или уголовная ответственность, если будет доказан умысел. Лучше собирать проверенные грибы и не класть в корзину то, что кажется странным, даже если гриб очень похож на знакомый вам. Это может стать причиной не только штрафа, но и серьезного отравления.