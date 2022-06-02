РИАМО - 2 июн. Движение транспорта затруднено на Ленинградском шоссе в сторону Москвы из-за ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла на Ленинградском шоссе, в районе д. 16. Автобус маршрута №851 врезался стену выхода из подземного перехода. Предварительно, водителю автобуса стало плохо за рулем.

В автобусе пострадали несколько пассажиров, сейчас им оказывается медпомощь. На остановке пострадавших нет. Причины аварии на месте устанавливают сотрудники ГИБДД.

Движение в сторону Москвы в районе ДТП в настоящий момент затруднено, водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии пострадали 10 пассажиров, находившихся в салоне автобуса. Всего на момент ДТП в салоне автобуса находились 20 человек.

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