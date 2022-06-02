РИАМО - 2 июн. Участники праздничной акции, посвященной Международному дню защиты детей, в Реутове получили сладкие призы и угостились мороженым, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

В Реутове масштабно отметили Международный день защиты детей, главными площадками праздника стали Центральный городской парк и центр культуры и искусств, где для юных реутовчан прошла серия концертов, соревнований и конкурсов с призами.

Ребята всех возрастов могли заняться творчеством, поиграть в спортивные игры и поучаствовать в мастер-классах. Перед главной сценой в Центральном городском парке участники акции провели большой творческий флешмоб, в ходе которого нарисовали на асфальте планету Земля в окружении счастливых детей. Активисты местного отделения Всероссийского движения школьников организовали в парке танцевальный флешмоб для самых маленьких, а волонтеры бесплатно раздавали детворе мороженое.

Начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Алевтина Кудинова в автогородке провела со школьниками познавательную викторину о том, как юные пешеходы, а также дети на самокатах должны вести себя на городских улицах и дорогах, чтобы не попасть в беду. Эти знания ребята тут же закрепили на практических занятиях, а их сверстники тем временем приняли участие в открытом пленэре с учениками и педагогами детской художественной школы и посмотрели выставку работ у фонтана.

Работали в парке и творческие мастерские от Подростково-молодежного центра Реутова, городских библиотек, а в Центре культуры и искусств Реутова состоялся благотворительный спектакль Московского профессионального театра по повести Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок».

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