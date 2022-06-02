РИАМО - 2 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход благоустройства парка усадьбы Крафта в городском округе Королев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Как отметил губернатор, в текущем году в Королеве будут приведены в порядок две общественные территории, которые очень любят жители: парк усадьбы Крафта и сквер им. Академика В.Я. Бруя.

«Усадьба – историческое место, которое требует бережного отношения. В парке мы запланировали обустроить спуски к воде, разбить зону для спокойного отдыха, добавить функциональность и сохранить при этом колорит эпохи. Постараемся осенью завершить, сделать все с умом и со вкусом, чтобы перемены только радовали», - сказал Воробьев.

Усадьба А.Н. Крафта, относящаяся к началу XX в., - объект культурного наследия регионального значения. В рамках благоустройства парка в порядок приведут территорию вокруг Костинского пруда, почистят сам водоем, сделают зону отдыха с качелями, дополнительно озеленят, обновят фонтан, установят видеокамеры, светильники в ретростиле.

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