РИАМО - 2 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг проверил ход строительства школы и детсада на ул. Академика Легостаева в Королеве, которые должны быть завершены к сентябрю 2023 года. Дошкольное учреждения рассчитано на 250 мест, а школа – на 825 учеников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Строительство объекта уже идет. Здания возводят между ЖК «Стрела» и ЖК «Парад планет». Там нет образовательных учреждений, поэтому местные жители возят своих детей на учебы в другие микрорайоны.

«Здесь рядом дома, поэтому круглосуточно вести строительство мы не можем. Но сейчас ставим дополнительный кран, чтобы больше принимать бетона в светлое время суток. 1 сентября 2023 года школа уже будет», – отметил Андрей Воробьев в ходе беседы с семьей Чижовых, у которых 2 детей, и многодетной мамой Аленой Биль.

В семье Биль два года назад появились четверняшки – девочка и три мальчика. Семья получила субсидию на покупку жилья в рамках региональной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей».

«Почти год назад губернатор нас поздравил, подарил 7-местный автомобиль. Это был невероятный подарок – машина стала основным транспортным средством для нашего большого семейства. Нам также выделили субсидию, и мы приобрели дом», – сказала Алена Биль.

Она добавила, что очень рада строительству образовательных учреждений у дома. Также Алена подчеркнула, что с ростом микрорайона будет расти и число детей.

Строительство школы

Школу заложили 1 сентября 2021 года наряду с другими 25 учебными заведениями – в церемонии принимали участие губернатор Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Здание школы – четырехэтажное. Там будут учебные кабинеты, лаборантские, универсальные помещения продленного дня, медблок, библиотека, спортивный, актовый и обеденный залы. Вокруг школы создадут спортивное ядро, детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Новая школа разгрузит ближайшую гимназию №18, также дети перестанут учиться во 2 смену.

Строительство детсада

Строительство детского сада стартовало в конце 2021 года. Высота будущего здания – 3 этажа. Дошкольное учреждение рассчитано на детей возрастом от 1,5 до 7 лет. Здесь будет все самое необходимое, включая колясочную, медицинский и пищевой блоки, залы для музыкальных и физкультурных занятий. Территорию вокруг детсада озеленят.

Вокруг здания установят детские игровые и спортивные площадки, малые архитектурные формы.

«На этом месте в середине 2000-х территория долгое время пустовала. Теперь мы строим здесь социальные объекты. Здесь будет полноценный, хорошо оборудованный комплекс для детей – много игровых, спортивных площадок», – рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика «Автобытдор» Артем Корбут.

Развитие социнфраструктуры

За последние 6 лет в Королеве возвели 7 школ. Все они были построены по региональной программе. В 2019 году были заложены четыре пристройки к гимназиям №5 и №9 и школам №20 и №8 в мкр. Юбилейный. Также в горокруге появилась инвестиционная школа. Она находится в микрорайоне Болшево и рассчитана на 660 человек.



С 2016 года в Королеве за бюджетные средства построили 2 детсада по 190 мест каждый – на ул. Карла Маркса и ул. Циолковского. Ввели также детский садик на 80 мест в мкр. Болшево и встроенно-пристроенный сад на 110 мест в мкр. Первомайский. В 2024 году рядом откроют еще один «палисадик».

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