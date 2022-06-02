РИАМО - 2 июн. Перинатальный центр ММКЦ «Коммунарка» открылся в Москве. Это современный родильный дом, в котором на свет уже появились первые малыши. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый перинатальный центр, возведенный в рамках второй очереди строительства Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Кроме того, градоначальник осмотрел новую городскую поликлинику в Коммунарке.

Собянин напомнил, что в начале 2020 года больница в Коммунарке приобрела всероссийскую известность как символ борьбы с коронавирусом. За 2 года врачи Коммунарки пролечили свыше 78 тыс. человек.

«Сегодня, когда острота пандемии сошла на нет, мы приняли решение открыть «Коммунарку» для госпитализации плановых и экстренных пациентов. Кроме того, сегодня мы открываем построенный перинатальный центр – современный родильный дом, в котором на свет уже появились первые малыши», – отметил мэр.

«Коммунарка» начинает работать как мощный современный многопрофильный медцентр для жителей новой Москвы и прилегающих районов города.

Центр будет оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь детям и взрослым по самому широкому спектру заболеваний. В современной истории столицы больница такого масштаба открывается впервые.

Собянин отметил, что второй хорошей новостью для жителей Коммунарки и близлежащих территорий является открытие новой поликлиники для детей и взрослых, строительство которой было завершено в этом году.

Новый перинатальный центр на 238 коек стал первым акушерским стационаром на территории новой Москвы. Также в нем планируется принимать пациенток из Южного, Западного и Юго-Западного округов города.

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