Зеленский: Киев получит от США ракеты для Patriot и HIMARS

США предоставят Украине ракеты для Patriot и HIMARS за счет финансирования ЕС, что предусмотрено в рамках инициативы PURL. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости .

По словам Зеленского, вооружение входит в первые два пакета военной помощи из США, оплаченные Европой. Также он отметил, что Киев получит за октябрь дополнительные деньги — около 3,5-3,6 миллиардов долларов.

Зеленский напомнил, что первые два пакета помощи от США, предусмотренные инициативой PURL, будут по 500 миллионов долларов.

«В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS», — сказал украинский президент в ходе пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.

При этом он не уточнил, кто с американской стороны гарантировал ему поставки этого вооружения.

Инициатива PURL предусматривает ускоренные поставки вооружения Киеву за счет финансирования стран НАТО. Ранее США одобрили первый пакет военной помощи Украине в рамках этого инструмента.