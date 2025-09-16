США одобрили первый пакет военной помощи Украине, профинансированный НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа и Пентагон утвердила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками Вашингтона по НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби одобрил две партии по 500 млн долларов, которые будут предоставлены Украине в рамках инициативы PURL (Перечень приобретенных потребностей). Этот механизм запустили США и НАТО.

Он предусматривает ускоренные поставки вооружения Киеву. Они будут осуществлены за счет взносов стран-членов альянса.

Ранее президент США Трамп отметил, что Вашингтон больше не финансирует Украину, но продает оружие союзникам, а уже НАТО, в свою очередь, «финансирует весь украинский конфликт».