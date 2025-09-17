Средства ПВО уничтожили 6 украинских дронов над Россией во второй половине дня

В среду во второй половине дня шесть украинских БПЛА попытались атаковать Россию. Все они были уничтожены российскими средствами ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Три дрона ликвидированы над территорией Курской области. Еще два БПЛА сбили над Белгородской областью, один — над Ростовской областью.

БПЛА были уничтожены в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Все они были самолетного типа.

В ночь на 17 сентября ВС РФ уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами РФ. По три беспилотника ВСУ уничтожили над Ростовской и Брянской областями, по одному дрону сбили под Воронежем и Курском.