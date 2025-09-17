Российские средства ПВО уничтожили 8 украинских БПЛА над регионами РФ
Фото - © РИА Новости
Ночью российские войска уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами РФ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны России.
По три беспилотника ВСУ уничтожили над Ростовской и Брянской областями.
По одному БПЛА противника ликвидировали под Воронежем и Курском.
Прошлой ночью российские войска уничтожили 87 украинских беспилотников. Тогда 30 БПЛА сбили над Курской областью, 18 над Ставропольским краем. 11 беспилотников уничтожили под Ростовом-на-дону, 10 под Брянском, пять под Тулой.