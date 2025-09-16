Минобороны: российские средства ПВО ликвидировали 87 БПЛА ВСУ за ночь

сегодня в 07:39

Российские средства ПВО с 23:00 15 сентября до 06:00 16 сентября ликвидировали и перехватили 87 украинских БПЛА. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

30 беспилотников сбили над Курской областью, 18 над Ставропольским краем. 11 уничтожили над Ростовской, 10 над Брянской, пять над Тульской областями.

Четыре беспилотника ликвидировали под Рязанью. Три БПЛА сбили над Крымом.

По два беспилотника ВСУ уничтожили в Воронежской и Волгоградской области. По одному БПЛА противника ликвидировали над Нижегородской областью и Черным морем.