Глава Ступина оценил результат ремонта офиса общей врачебной практики в городе

Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса от фракции «Единая Россия» и ступинской больницы в рамках еженедельного здравчаса посетил офис общей врачебной практики. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вместе с коллегами проверил условия, созданные для медицинского персонала и пациентов, в офисе врачебной практики на улице Пушкина, 97. В прошлом году нам поступали обращения от жителей о ненадлежащем состоянии помещения. За счет бюджета муниципалитета проведено обследование инженерных систем и коммуникаций, выполнен косметический ремонт», — рассказал Сергей Мужальских.

В апреле офис был закрыт на ремонт. На время проведения ремонтных работ прием пациентов проводился во взрослой поликлинике города. После завершения ремонта прием граждан ведется в штатном режиме. Здесь работают врач общей практики, терапевт, процедурная и две участковые медсестры. Офис обслуживает свыше пяти тыс. жителей, на диспансерном учете находятся 1440 пациентов с хроническими заболеваниями.

«В городе расположено семь подобных офисов. Также офисы врачебной практики действуют и в сельской местности. Есть проблемы, связанные с лицензированием, отдельными входными группами для офисов в домах, например в деревне Алфимово. Совместно с профильными службами мы работаем над этими вопросами, и уверен, к концу года разрешим их», — отметил глава округа.

«Ремонтные работы велись в течение трех месяцев. Выполнен косметический ремонт с частичной заменой окон, полов, потолков. Проведена покраска стен, заменены радиаторы, сантехника. Приобретена мебель и оборудование», — поделился директор муниципального автономного учреждения «Единый сервисный центр» городского округа Ступино Сергей Плетушков.

График работы офиса: пн.-пт. — с 8:00 до 20:00, сб. — с 8:00 до 14:00, вс. — выходной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.