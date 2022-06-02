РИАМО - 2 июн. Главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев назвал 3 основные причины детского травматизма летом: невнимательность или недосмотр взрослых во время игры ребенка на улице, падение с велосипеда, самоката и иных средств индивидуальной мобильности, неосторожные игры на деревьях, заборах, батуте, сообщает пресс-служба министерства.

«В теплое время года, когда дети не ходят в школу и детсад, соответственно, менее организованы, значительно возрастает количество госпитализированных детей с травмами опорно-двигательного аппарата. За последнюю неделю 45 детей получили серьезные травмы при падении на детских площадках, еще 34 ребенка травмировались на велосипедах, скутерах или скейтборде и 24 ребенка попали к нам после падения с деревьев», - сказал Григорьев.

Специалист напоминает, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра, а ребятам постарше важно доступно объяснять правила бытового поведения. Нужно соблюдать скоростной режим при катании на велосипедах и электросамокатах, переходить дорогу пешком, а не на транспорте.

«Обязательно позаботьтесь о защите. Наколенники, налокотники, шлем, специальные защитные перчатки. Эти приспособления помогут избежать тяжелых травм при падении. Родителям не нужно развивать чувство страха у детей, следует объяснять, что травм можно избежать, если соблюдать правила безопасности», - отметил Григорьев.

Врач посоветовал всем родителям больше времени проводить со своими детьми.

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