Заявление Путина о попытках блокады Калининграда насторожило Запад

сегодня в 13:21

Запад встревожился после заявления российского президента Владимира Путина о возможной блокаде Калининградской области, сообщает британская газета Daily Express .

Накануне глава государства в ходе «Итогов года» прокомментировал возможные сценарии эскалации со стороны Запада и Украины. Путин подчеркнул, что Москва не оставит без ответа попытки дестабилизации в стратегически важных регионах, в том числе в Калининградской области.

«Эти заявления подчеркнули „красные линии“ России на фоне обострения напряженности в отношениях с Западом», — говорится в публикации.

Газета напомнила о заявлении Путина, который предупредил, что любые попытки Запада блокировать Калининградскую область могут привести к «широкомасштабному конфликту».

Эксперты считают данное предостережение сдерживающим элементом на фоне регулярных заявлений РФ о возможном окружении Калининграда.

